'A Messi cualquiera lo marca, ya no es lo que era': 'Tren' Valencia 'menosprecia' a la 'Pulga'

El exjugador colombiano Adolfo 'Tren' Valencia ha generado controversia en la previa de la gran final de la Copa América, donde se enfrentarán la Selección Argentina y Colombia. Valencia afirmó en una entrevista con TyC Sports que Lionel Messi, el capitán argentino, "ya no es lo que era".

Este domingo en Miami se jugará la gran final de la Copa América entre la Selección Argentina y Colombia, un duelo que promete ser electrizante. En la Albiceleste destaca, sin duda, la figura de su capitán, Lionel Messi. Sin embargo, este jueves, el histórico Adolfo 'Tren' Valencia sorprendió al afirmar que el rosarino "ya no es lo que era".

"Nosotros sabemos que Argentina es un rival difícil, campeón mundial, campeón de Copa América, pero que pasa con los muchachos de Colombia, ellos se tienen mucha confianza", comenzó diciendo Valencia sobre el partido. Sin embargo, al referirse a Messi, añadió: "Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona, que se sacaba seis, siete jugadores, ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años".

Valencia también mencionó a otro jugador argentino, Ángel Di María: "Entonces ellos (los colombianos) que están jóvenes tienen que saber ese plus que no es el mismo Messi. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos con 23, 24 años, 26, 27... Esa es una ventaja que nosotros tenemos que tratar de aprovechar".

Pero la frase más llamativa la dejó para el final: "A Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitar mérito a todo lo que ha hecho, siempre fui hincha de él, lo respeté como jugador y como persona porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Yo soy hincha de eso".

Cuando se le consultó a Valencia, quien disputó dos Copas del Mundo (EE.UU. '94 y Francia '98), sobre la trascendencia de este partido, no dudó en asegurar que es el más importante de la historia de su país: "Yo creo que sí, porque Colombia ha enamorado, esta Selección ha enamorado y todos los colombianos creemos en ella. Hay un compromiso y el compromiso que esperamos todos los colombianos es que ellos vengan a festejar con nosotros. Primero en Bogotá y luego en Barranquilla".

"Hay una ilusión y ellos lo saben, porque lo han dicho en las entrevistas, ellos quieren hacerle este regalo a Colombia ganando esta Copa América y yo creo que han hecho mucho mérito", afirmó el colombiano, ídolo de Independiente Santa Fe. Además, aseguró que esta selección es una de las mejores a nivel de juego en el torneo continental.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO BIELSA ESTALLA CONTRA LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA AMÉRICA; RECUERDA EL FIFA GATE A USA