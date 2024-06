Pastor que dio mensaje religioso en Copa América denuncia "ataques" en redes sociales

Previo al inicio de la Copa América, un mensaje religioso sorpendió al Mercedes Benz Stadium y a lo comunidad del futbol. Ya con la Selección de Argentina y Canadá en la cancha, antes de los himnos de ambos países, se transmitió un mensaje en el que se mencionaba a Dios, algo que levantó polémica y que desató ataques hacia el pastor que emitió el discurso.

A través de sus redes sociales, Agüero Esaib, pastor que dio el mensaje de bienvenida, señaló que no tiene ganas de hablar con los medios de comunicación, pues ha recibido muchos comentarios ofensivos tras lo acontecido en la inauguración.

"Pido disculpas a los medios que me están queriendo hacer una nota. No lo haré por pedido de mi familia. Los ataques son intensos y cualquier palabra dicha, por más conciliadora que sea, solo generará más odio. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación", expresó.

¿Cuál fue el mensaje religioso que se dio en la inauguración de la Copa América?

"Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día. Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo 'cree', porque aquel que cree, todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarmos, a creer en grande y creer que todo se puede".

"Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas, dirigentes, y a todas las familias del continente. En el nombre de Cristo Jesús, Amén", fue el mensaje que se emitió.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre los mensajes religiosos?

El reglamento de la FIFA establece que no se deben mostrar mensajes políticos, religiosos o personales en la vestimenta de los jugadores. Esto se menciona específicamente en el artículo 4 del Reglamento de Equipamiento, que forma parte de las Reglas de Juego de la FIFA. Dicho artículo establece que:

Los jugadores no deben mostrar camisetas con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales.

Los jugadores que infrinjan esta regla serán sancionados por la organización competente.

