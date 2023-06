Jaime Lozano quiere un Tri espectacular: "Me gusta un equipo protagonista"

Jaime Lozano tomará las riendas del Tri para la Copa Oro con la consigna de levantar el título, pero no sólo eso, sino que de regresarle la identidad ofensiva al equipo y así lo hizo saber en una dinámica en donde respondió preguntas a los fans de la Selección Mexicana.

"No soy un técnico defensivo, no sé si soy un técnico ofensivo, pero me gusta un equipo protagonista, me gusta tener el balón y saber qué hacer con el balón, tenerlo para generar opciones de gol", señaló el estratega.

Además, mencionó que sin importar la circunstancia del partido, siempre buscará meter más goles, por lo que recordó que su Selección Olímpica en Tokio 2020 hizo 17 dianas, más que ningún otro Tri en un torneo internacional.

"No soy de los técnicos que me guste mantener un resultado, hay momentos para hacerlo a veces porque hay que ganar"

