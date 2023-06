Se le abrió el camino nuevamente. Con la destitución de Diego Cocca de la Selección Nacional la ilusión de volver a una convocatoria regresó a la cabeza de Víctor Guzmán, quien había sido relegado por el técnico argentino en todas sus listas a pesar de vivir un mejor momento futbolístico que varios que si aparecían, sin embargo, con la sacudida que hubo en Las Vegas, el 'Pocho' volvió a levantar la mano para ser tomado en cuenta.

“A mí me ilusionaba en el día a día demostrar que en mi posición estoy siempre peleando por estar entre los cinco o tres mejores de la liga. Hago lo que a mí me toca, ayudar con goles y asistencias y así seguirá siendo. Es un orgullo para cualquiera representar a tu país, no bajaré los brazos y seguiré dando lo mejor de mí, seguiré apoyando si no me toca regresar”, comentó ‘Pocho’ en una entrevista para TUDN.

Respecto a la designación de Jaime Lozano en el banquillo del Tri de manera provisional para dirigir la Copa Oro, pese a no haber coincidido con él, el mediocampista del Rebaño Sagrado aseguró que el entrenador mexicano hizo lo necesario para poder ser tomado en cuenta, especialmente por la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Jimmy se lo ganó y dio credibilidad al proyecto que traía en Tokyo 2020. Le dieron confianza y tiempo. Él con resultados empezó a demostrar que era el entrenador adecuado. Es muy merecido para él, ha luchado. No me ha tocado estar con él como entrenador ni como persona, pero hablamos de la credibilidad y él se la ganó”, afirmó Víctor Guzmán.

