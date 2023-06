Matt Turner opinó que la Selección Mexicana tal vez necesitaba otro director técnico

Luego de la actuación de México en la CONCACAF Nations League, Diego Cocca fue cesado como director técnico de la Selección Mexicana, puesto que será ocupado por Jaime Lozano para la Copa Oro.

Ante esto, Matt Turner, portero de Estados Unidos, opinó al respecto y señaló que tal vez la Federación de Futbol de México y Estados Unidos no supieron lidiar con sus respectivas situaciones por lo rápido que llegó el verano.

"La verdad no sé si puedo hablar de las decisiones que toman en México con respecto a su cuerpo técnico, especialmente luego de lo que nosotros pasamos como Federación. Creo que es un momento complicado por lo rápido que llegó este verano, quizás no tuvieron mucho tiempo para lidiar con todos los detalles. Quizás no entendieron la dirección que necesitaban tener", declaró Turner en conferencia de prensa.

Asimismo, el portero estadounidense comparó el manejo de situación en cada Federación, en donde comentó que en Estados Unidos se evaluaron más a detalle todos los puntos para la elección de un director técnico. De igual forma, Matt señaló que quizás México necesita un entrenador que haga explotar el potencial de cada jugador.

"Si ves nuestra situación, no se apuró en tomar alguna decisión, y creo que se evaluaron todos los puntos en la búsqueda de nuestro técnico. Quizás en México se dieron cuenta que, quizás, no hicieron eso, alguien que pueda explotar la enorme cantidad de talento de sus jugadores, quizás necesitaban a alguien distinto al mando. Pero de nuevo, es pura especulación de mi parte, la verdad no lo sé", concluyó el portero de la Selección de Estados Unidos.

