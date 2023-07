No será sencillo. Conseguir el boleto a la Final de la Copa Oro será un desafío que ponga a prueba la realidad de la Selección Mexicana y, para Jaime Lozano, Jamaica es uno de los equipos más complicados del campeonato.

"Ha venido haciendo una gran Copa Oro. También me parece que es de los equipos más fuertes del torneo, ya le sacó un buen resultado a Estados Unidos en su debut; se pudo haber ido 2-0 al frente en el primer tiempo, pero analizando también el partido que tuvieron, Estados Unidos fue contundente y es lo que ha sido en el último partido en el Azteca", recordó el 'Jimmy'.

El estratega insistió en que ha sacado ventaja del grupo que ya conocía de Juegos Olímpicos y, aunque resaltó que a veces en una Selección no hay tiempo de trabajar, busca generar saldo positivo de la experiencia de la plantilla.

"Creo que lo he comentado y voy a sonar repetitivo, pero haberlos tenido a gran parte de ellos en un proceso es lindo porque lo disfrutamos y porque sacamos rendimiento y provecho y ganamos una medalla; creo que eso me hacía no empezar de cero.

"Después si te acompañan algunos buenos resultados y el buen funcionamiento como en la contundencia, a lo mejor si alguno tenía un poquito de dudas acaba por creer somos gente que ya habíamos trabajado en Selección, y lo he dicho siempre, no es lo mismo entrenar un club que una Selección porque no hay tiempo en una Selección", finalizó Jaime Lozano.

