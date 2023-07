César Montes y Johan Vásquez, la dupla defensiva de confianza de Jaime Lozano

La Selección Mexicana tiene total solidez cuando la defensa central está conformada por los hombres de confianza de Jaime Lozano: Johan Vásquez y César Montes.

En los Cuartos de Final de la Copa Oro, donde México venció 2-0 a Costa Rica, la central titular la formaron Vásquez y Montes; el primero, que volvió a jugar con la salida de Diego Cocca, y el segundo, que pagó una suspensión de tres partidos, pudieron por fin jugar juntos y demostraron que Lozano no se equivocó al tenerlos como sus zagueros de confianza.

Y es que Jaime Lozano conoce perfectamente a ambos defensores y los eligió desde que él comenzó su paso en Selecciones Nacionales, lo hizo en el Tri Olímpico y ahora con el Tri Mayor.

Desde aquel Tokio 2020 a la fecha, ellos juntos como titulares han jugado seis partidos, en los que han recibido siete goles (1.1 por partido), por lo que de acuerdo a los números, la central tricolor integrada por Vásquez y Montes, le da buenos resultados a la Selección Mexicana, al grado de que en los Juegos Olímpicos ganaron medalla de bronce.

“Sí me causa un poco de molestia porque todos queremos jugar, recuerdo que cuando estaba en México no jugaba cuando venía a la Selección. Y pensaba en ir a Europa para ganarme esa jerarquía. Hoy no cambia esa situación y no sé qué hacer, a lo mejor hay que aceptar las cosas. He venido a la selección y no pasa otra cosa, soy un jugador que sumo. Pero no es como que soy 'El Káiser' para cambiar la situación y tengo que aceptar mi situación”, dijo Johan después de la derrota 3-0 ante Estados Unidos en Nations League.

DE SONORA PARA EL MUNDO

El futbol les ha dado a César Montes y Johan Vásquez la posibilidad de ir juntos por un camino paralelo, pues ambos son originarios de Sonora.

El 'Cachorro', nacido en Hermosillo, y Johan, en Navojoa, se comenzaron a formar como futbolistas en los Cimarrones de Sonora, equipo que hoy está en la Liga de Expansión, y casualmente, la oportunidad de jugar en la Primera División mexicana se las dio Rayados, club donde destacaron y se dieron a conocer, para tiempo después emigrar a Europa.

César Montes se fue del Monterrey a los 25 años (en 2022) al Espanyol de Barcelona, donde milita actualmente y tiene contrato hasta 2028.

Por otro lado, Johan Vásquez llegó a los Rayados de Monterrey y de ahí se fue a jugar a Pumas, equipo donde comenzó a destacar y que lo llevó a la Selección Mexicana, pero para 2022 le llegó la posibilidad de irse a jugar al futbol italiano, donde se encuentra hasta la fecha en el club Genoa.

Asimismo, ambos fueron de los jugadores que con la Selección Mexicana ganaron la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dirigidos por Jaime Lozano.

*Cuando juegan juntos

Copa Oro

Cuartos de Final

México 2-0 Costa Rica

Tokio 2020

Cuartos de Final

Creo del Sur 3-6 México

Semifinal

México 0-0 Brasil

1-4 en penaltis

Bronce

México 3-1 Japón

Grupo A

México 4-1 Francia

Japón 2-1 México

JJ: 6

JG: 4

JE: 1 (perdido en penaltis)

JP: 1

GC: 7

GF: 16

1.1 goles recibidos por partido

