Luis Romo sobre llegada de Jimmy Lozano al Tri: 'El equipo se relajó, se siente liberado'

El mediocampista de la Selección Mexicana, Luis Romo, aseguró que el equipo se siente más liberado con Jimmy Lozano en el banquillo, sin embargo, defendió a Diego Cocca.

Romo señaló que desde el entorno externo al Tri se dijeron muchas cosas que no son realidad, pues existía mucha comunicación entre el entrenador argentino y los jugadores.

"Con Diego más de lo que se habla dentro es lo que se habla fuera, se dice una cosa y se lleva por otro sentido. Con Diego había mucha comunicación, tal vez el partido ante Estados Unidos fue de los peores que se ha visto en mucho tiempo, pero al día siguiente hicimos una reunión donde hablamos muchas cosas.

"Se habla que no estábamos cómodos, pero no están ni cerca de la realidad que se vivía. Con Jimmy desde fuera se dejó esa persecución por Diego; el equipo se relajó, se siente liberado", dijo en conferencia de prensa previo al duelo ante Haití.

Además, indicó que lo que marcó la salida de Cocca fue el resultado ante Estados Unidos en la Nations League y no otras cuestiones.

"Diego en el momento que llegó sabía a donde entraba, lo que iba a implicar y nos dijo que lo de fuera no afectara al grupo, es un tipo muy abierto que nos daba la oportunidad de hablar, fue más que los resultados no se dieron, pero de ahí decir que había una mala relación, pues no", agregó.

