Selección Mexicana: Alan Cervantes se ve listo para tomar el lugar de Edson Álvarez

Alan Cervantes no ha tenido muchas oportunidades de jugar con la Selección Mexicana en la Copa Oro pues Edson Álvarez es una pieza fundamental en el esquema de Gerardo Martino.

Aun así, el mediocampista de Santos Laguna se dijo listo para ocupar el lugar del jugador del Ajax en caso de que sea necesario, pues Edson se resintió de problemas musculares previo a la Semifinal ante Canadá.

"Estoy consciente, ojalá Edson puede estar para el partido, pero me siento preparado, listo, con mucha responsabilidad y si me toca estar lo haré de la mejor manera posible", dijo Cervantes para TUDN.

Alan también mencionó que Edson y Héctor Herrera son los jugadores a los que sigue y a los que les aprende en los entrenamientos de la Selección Mexicana.

"Trato de sacar el máximo provecho de mis compañeros, pero por posición me he enfocado en Edson que es joven, pero ya dejó huella. Me he basado en él en el tema de posición, desde los pases de 5 a 10 metros que los da con firmeza y eso lo dejamos muy a la deriva en México, también trato de aprender de los movimientos de Héctor Herrera, su calidad técnica, desde el más mínimo detalle", comentó Cervantes.

Por último, el jugador mexicano se dijo decepcionado de no haber podido formar parte de la Selección Mexicana que se encuentra en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Era como mi año, daba la edad, estuve casi todo el proceso, tenía deseos de ir, era una de las metas, un sueño que quería cumplir", dijo Alan.

