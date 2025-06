Jesse Marsch, entrenador de Canadá, está bajo investigación por parte de Concacaf

El pasado martes, en actividad del grupo B de la Copa Oro, Canadá debutó con goleada sobre Honduras, con su entrenador Jesse Marsch en las tribunas, después de haber sido sancionado por Concacaf tras lo ocurrido en la final de la Nations League.

Después de que su equipo terminara goleando a los catrachos, Jesse Marsch volvió a ser el centro de la polémica después dirigirse de manera grosera a los árbitros del encuentro, por lo que Concacaf decidió abrir una nueva carpeta de investigación sobre la Federación Canadiense y su entrenador.

🇨🇦 Update:



Concacaf announced that it "has initiated disciplinary proceedings to investigate the Canadian Soccer Association (CSA) and its head coach, Jesse Marsch, for incidents that occurred during the 2025 Gold Cup match between Canada and Honduras on June 17, 2025." pic.twitter.com/eUHak9XaWN

