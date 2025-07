Mauricio Pochettino critica a la afición de Estados Unidos

Estados Unidos perdió la Final de la Copa Oro ante México por marcador de 1-2 en el NRG Stadium de Houston, Texas. Con este resultado, ya son dos torneos seguidos en los que los norteamericanos no pueden conseguir coronarse en el torneo de la CONCACAF.

Además de aceptar su derrota, el entrenador de los estadounidenses, Mauricio Pochettino atribuyó su derrota a un factor que desde su punto de vista es determinante si se quiere conseguir los resultados esperados: la afición.

El exentrenador del PSG dirigió su primera Final como seleccionador | MexSport

Le dieron la espalda a USA

Pochettino cree que en los dos partidos correspondientes al cierre del certamen, su afición no estuvo presente como a él le hubiera gustado.

"Que importantes son los fans, cuando tú tienes el apoyo de ellos regenera la energía de cada jugador en el campo, como cuando no la tienes y el ambiente en es en contra, eso como que drena la energía y te cuesta; la energía se debe regenerar internamente y es propia y eso creo que en los últimos dos partidos de los últimos cuatro días el equipo lo sintió un poco", declaró.

"Creo que habría sido diferente si hubiéramos tenido dos campos en los cuales fuera al revés; contra Guatemala en St. Louis 90/10 para Estados Unidos y hoy con 70, 60 o 50 mil personas nuestras apoyándonos, seguramente habría sido un poco diferente, pero esto es lo que nos toca", agregó.

Infantino y Pochettino en la premiación de la Final | MexSport

"México nos acorraló"

Además de hablar de su equipo y afición, el técnico de los estadounidenses también se dio la oportunidad de realizar un análisis del por qué él cree que México se ha llevado la victoria frente a sus jugadores.

"Nosotros tuvimos 20 minutos muy buenos, empezamos el partido marcando, después es verdad que México nos acorraló, nos llevó a su campo, a su juego y terminó quizá mejor la primera parte, la segunda era un partido prácticamente parejo en el que para mí cayó por el lado de México por algunos detalles de penalti, no penalti, falta, no falta, gol en fuera de juego, no fuera de juego", concluyó el argentino.

Berhalter recibiendo su medalla de subcampeón | MexSport

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez dedica triunfo a Diogo Jota: 'Estará muy contento de lo que hicimos hoy'