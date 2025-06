Optimismo de Luis Fernando Tena previo al duelo de Guatemala contra Guadalupe

Se cierra la Fase de Grupos de la Copa Oro 2025 y algunas selecciones aún se aferran a la vida para poder clasificar a la ronda de Cuartos de Final que está próxima a realizarse. Una de estas escuadras es la de Guatemala, la cual está dirigida por Luis Fernando Tena, quien se ha mostrado optimista por lo que pueda hacer su equipo en el cierre de esta fase.

Tena y su auxiliar Reyes dialogando en el campo | Imago7

Los Chapines están vivos

Después de su victoria ante Jamaica y su derrota ante Panamá, Guatemala tiene amplias posibilidades de meterse a la siguiente etapa de la Copa Oro; sin embargo, no depende de ellos mismos solamente, algo que Tena ya tiene bastante en cuenta junto a sus dirigidos.

"El equipo está muy consciente de que nos jugamos todo en este partido, se repite la historia de hace dos años, nos jugamos todo contra Guadalupe. Hace dos años fue un partido durísimo, muy parejo; creo que son fuerzas muy niveladas. El equipo está bien y es en estos partidos cruciales donde mejor ha respondido nuestra gente; eso nos deja muy optimistas", mencionó el técnico mexicano.

Jamaica podría frustrar el pase de los guatemaltecos | Imago7

Tena conoce a su equipo y a los rivales

Guatemala requiere de una victoria, pero también que Jamaica no sume en su partido ante Panamá; de lo contrario, los chapines estarán eliminados del torneo.

"Hemos analizado muy bien los dos partidos (de Fase de Grupos), creo que uno fue muy bueno (la victoria contra Jamaica) y el otro no lo fue tanto (derrota ante Panamá), entonces tenemos que analizar el porqué de esa falta de consistencia. ¿Estamos tranquilos? Pues no, no tan tranquilos, pero sí confiados en nosotros.

Los chapines no dependen solamente de us resultado de la Jornada 3 | MexSport

"Un partido tratando de atacar lo más que se pueda, que es lo mismo que hace Guadalupe realmente en estos partidos tenemos que demostrar una vocación ofensiva. Atacan mucho, con mucha gente y muy rápido, tenemos que atacar nosotros también. Creo que va a ser un juego muy ofensivo y creo también que va a haber goles.

