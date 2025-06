¡Contundente! El mensaje de la hija de Miguel Herrera tras el empate entre México y Costa Rica en Copa Oro

Tras el empate sin goles entre las selecciones de México y Costa Rica, Mishelle Herrera, compartió una polémica publicación en Instagram. La hija del director técnico Miguel Herrera celebró que los Ticos mantuvieron el cero y se burló de todas las personas que menospreciaron al equipo de su padre.

"¿No que nos iban a golear!? Nosotros también tenemos un portero que es tricampeón pero de Champions", escribió Mishelle para acompañar una selfie en la que se le ve con el jersey de Costa Rica.

Keylor Navas brilló en el empate ante México | IMAGO 7

Reconocimiento a Keylor Navas por su actuación

En su mensaje, Mishelle Herrera etiquetó al guardameta tico con un afectuoso "TQM Te TQM @keylornavas". Durante el partido, Navas tuvo intervenciones clave, incluyendo una atajada destacada a un remate de volea de Raúl Jiménez, acción que evitó el gol del conjunto mexicano.

El desempeño del arquero fue uno de los elementos más destacados del encuentro, disputado en el marco de la Copa Oro. Navas ha sido clave desde el arranque del torneo, en el cual Costa Rica se enfrentará a Estados Unidos en Cuartos de Final.

Mishelle Herrera ha apoyado de forma constante a su padre | INSTAGRAM: @mishelleha

Apoyo constante de Mishelle a la selección costarricense

No es la primera vez que Mishelle Herrera expresa su respaldo público a la selección de Costa Rica desde que su padre asumió el cargo como técnico del equipo nacional. En ocasiones anteriores, ha manifestado su afinidad con La Sele, como en el inicio de la Copa Oro, donde escribió: "Siempre que me pongo la camisa de LA SELE me siento poderosísima".

Polémicas en redes: historial de controversias

Mishelle Herrera ha estado involucrada en varias polémicas a lo largo de los años, en su mayoría derivadas de sus publicaciones en redes sociales. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2015, cuando trabajaba como parte del equipo de análisis técnico durante la Copa Oro, en el cuerpo técnico encabezado por su padre.

Su presencia generó cuestionamientos sobre el nepotismo en la selección mexicana. Posteriormente, también fue señalada por sus reacciones en redes ante críticas hacia su padre, utilizando un tono confrontativo en algunos casos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La asistente un millón del Mundial de Clubes es una joven aficionada del Wydad AC

Así fue la publicación de la hija del Piojo Herrera | CAPTURA