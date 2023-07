Periodistas panameños: "Es el momento de derrotar al gigante de Concacaf"

El conjunto de Panamá se iluisona con su primera Copa Oro ante un equipo que es el más ganador de este torneo. México es el comandante de la zona con 11 triunfos y anhela recuperar el trono después de la última derrota en 2021.

Enfrente tendrá a una selección canalera que está siendo la revelación de la justa veraniega y que, después de sus dos subcampeonatos, intentará de hacer historia. Marca México entrevistó a José Miguel Domínguez 'Chepebomba' y Julio Shebelut que siguen a la Selección de Panamá para conocer sus impresiones a pocas horas del partido. Son optimistas y creen que ahora es el momento.

¿Panamá tiene posibilades de ganar el título ante México?

José Miguel: "Está ante la gran oportunidad histórica, viene jugando un fútbol exquisito de la mano de Thomas Christiansen, jugando bien y tiene pegada con Ismael Díaz por la banda izquierda, Fajardo y Bárcenas. A todos ellos se une un capitán en el departamento de máquinas que es Carrasqulla, que lo está haciendo muy bien, es la figura, el MVP de la Copa Oro pase lo que pase. Panamá está ante su gran momento histórico futbolístico y lo veo con posibilidad de vencer al gran gigante de la Concacaf que es México".

Shebelut: "Claro que las tiene por la manera en la que ha venido jugando, nadie le ha regalado nada. A nivel de estilo de juego y de espectáculo es la selección que más ha agradado y deslumbrado. Panamá ha sorprendido contra todo pronostico y con jugadores que se han destacado a nivel individual por encima de la parte colectiva, como son Carrasquilla, Ismael Díaz, Fidel Escobar o el mismo arquero Orlando Mosquera en los penales que fue protagonista".

¿Panamá debe preocuparse por México?

Chepebomba: "Me preocupa que es prácticamente local porque Los Angeles es la ciudad de México número dos, me preocupa porque van a tener muchos aficionados. México parte con esa ventaja psicológicamente porque tiene toda esa experiencia, han ganado títulos y están curtidos en jugar finales. Tiene grandes jugadores como Santi Giménez y Orbelín Pineda, de mucha jerarquía. De todos los grandes rivales de Panamá, México es la única que llevó a muchos futbolistas de la élite y es un equipo muy poderoso. Panamá se va a enfrentar al rival mas difícil de toda la Copa Oro, en una instancia donde no puedes cometer errores. El Tri juega bien, son rápidos, van bien a la contra y es el equipo más peligroso del área".

Julio Shebelut: "México es el equipo favorito por historia y porque juega en casa, es el que más veces ha sido campeón. Actualmente, es un equipo fortalecido con la salida de Cocca y con la presencia de Lozano que se dice que quieren que continúe".

¿Cuál es el pronóstico para la Final?

Chepebomba: "He soñado que Panamá es campeón, ganando 1-0 con gol de Ismael Díaz".

Julio Shebelut: "El partido va a ir a los penales y los llamados dioses del fútbol van a favorecer a Panamá para salir campeón. 2-2 en el tiempo reglamentario y tiempo extra, nos vamos a los penales y levantamos la Copa Oro".

