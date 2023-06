Roberto Alvarado revela que no esperaba estar en la Copa Oro con el Tricolor

Roberto Alvarado fue convocado por Jaime Lozano para la Copa Oro, esto tras la baja de Alexis Vega de la Selección Mexicana por lesión, y el Piojo ya se encuentra enfocado en esta revancha que le dio la vida, donde señaló que hay presión por ganar el trofeo veraniego.

“Es una revancha, son tiempos muy cortos y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Siempre habrá obligación de ganar la Copa Oro y la Nations League, siempre habrá esa presión y siento y confía que podemos ganar sin importar que Estados Unidos o Canadá tengan un equipo B, nosotros a lo nuestro, ganar cada partido”, expresó el jugador de Chivas para TUDN.

Piojo Alvarado quiere darle una alegría a la afición mexicana: “Me gustaría levantar otra Copa Oro y hacerlo jugando, estar en el 11 titular y siempre levantar un título es algo muy bonito, algo que te llena de orgullo y poder regalarle una alegría a la afición, a nuestras familias, me motiva mucho y quiero dejar todo por nuestra gente”.

Para Roberto Alvarado el ser llamado por Diego Cocca y por Jimmy Lozano es señal de que algo está haciendo bien con su equipo, que llegó a la Final del CL23, pero que cayeron ante los Tigres, y también recordando que Lozano Espín lo dirigió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Cocca me tomó en cuenta y ahora Jimmy también, sé que por algo me llamaron y no me esperaba que a pesar de que el cambio de técnico, pero contento de estar acá y toca darle con todo y aprovechar la oportunidad para hacer bien las cosas y demostrar por qué estoy en la Selección.

“Primero lo tuve en el Preolímpico y después en los Olímpicos, lo conocemos ben, más o menos sabemos su forma de juego, el estilo que quiere que hagamos y toca aprovecharlo con las herramientas que nos va a dar”.

