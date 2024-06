Serbia amenaza con abandonar la Euro si no hay castigos a Croacia y Albania por cánticos racistas

Los directivos del futbol de Serbia amenazaron con retirar a su selección de la Eurocopa debido a que se sintieron ofendidos por los cánticos de los aficionados durante el encuentro entre Albania y Croacia.

El encuentro del miércoles terminó empatado 2-2 en Hamburgo. Distintos reportes mencionaron que los hinchas albaneses y croatas se habían unido para corear consignas en serbio. Horas después de ese encuentro, la UEFA informó que ha pedido una investigación interna sobre los cánticos.

Se nombró un inspector disciplinario, “para realizar una investigación sobre la posible conducta racista y/o discriminatoria por parte de los hinchas”, indicó la UEFA. El organismo rector del futbol europeo no dio un plazo para concluir la investigación.

“Lo que sucedió es escandaloso y le pediremos sanciones a la UEFA incluso con el costo de no seguir en la competencia”, dijo el secretario general de la Asociación de Futbol de Serbia Jovan Surbatovic. “Le pediremos a la UEFA que castigue a las federaciones de ambos equipos. No queremos participar en eso, pero si la UEFA no los castiga decidiremos cómo proceder”.

En otro comunicado emitido el jueves, la federación serbia condenó “el vergonzoso comportamiento racista” de la afición de Albania y Croacia y consideró que el encuentro debió suspenderse en cuanto iniciaron los cánticos.

“Un insulto semejante para una nación, con cánticos diciendo que deben matar a sus hinchas, no se había visto en eventos deportivos por mucho tiempo”, añadió el comunicado.

Las reglas de la UEFA para la Euro 2024 contemplan sanciones contra equipos que se rehúsen a jugar. Las federaciones que “sean responsables de que no se lleve a cabo un partido o que no se dispute por completo perderán sus derechos de recibir un pago de la UEFA”.

Serbia deberá recibir al menos 9,25 millones de euros en el reparto de fondos del torneo de 331 millones de euros que paga la UEFA por las ganancias derivadas de las transmisiones, acuerdos de patrocinio y venta de boletos. La Federación serbia también podría tener que pagar una compensación y enfrentar más sanciones.

La animosidad de los aficionados croatas y albaneses hacia los serbios y viceversa se remonta a la guerra de los Balcanes de la década de 1990. Los aficionados serbios se han hecho notar por sus cánticos contra croatas y albaneses, así como las exclamaciones racistas y apoyo a criminales de guerra responsables por la muerte de decenas de miles de personas durante la guerra que desintegró a la antigua Yugoslavia.

La UEFA multó a las federaciones de Serbia y de Albania con 10.000 euros (10.700 dólares) cada una después de que sus seguidores desplegaron pancartas con mapas nacionalistas en sus primeros duelos. Cada Federación es responsable de la conducta de sus aficionados y la UEFA acusó a Serbia y Albania de “transmitir mensajes de provocación que no son acordes con un evento deportivo”.

