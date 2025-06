Mamelodi Sundows baila tras quedar eliminados del Mundial de Clubes

La última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes ha llegado a su fin para algunos grupos, tal fue el caso del Grupo F, quien en la mañana del miércoles disputaron su último partido los cuatro equipos.

Encuentro Mamelodi Sundows vs Fluminense I AP

MOMENTO INSÓLITO

Al finalizar el encuentro entre el Mamelodi Sundows, de Sudáfrica y el Fluminense de Brasil (mismo encuentro que culminó 0-0), al despedirse de la afición, el equipo sudafricano comenzó a bailar en el terreno de juego, acción que sorprendió a propios y extraños.

En el campo, los jugadores se tomaron de los hombros y comenzaron a danzar de una manera tradicional en su país; futbolistas, cuerpo técnico y el resto del equipo se unieron para dejar enmarcado este momento único, suscitado en Miami.

