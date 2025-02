Acusan a José Mourinho de llamar simios al Galatasaray y lo acusan de racismo

El Galatasaray planea iniciar acciones penales contra José Mourinho y presentará una queja ante el organismo rector del fútbol. Acusan al entrenador del Fenerbahçe de hacer comentarios racistas después de un partido de la liga turca.

Los dirigentes de la liga emitieron un comunicado después del empate 0-0 del lunes con el Fenerbahçe, en el que anunciaron acciones contra Mourinho, el entrenador portugués de 62 años que llegó al fútbol turco tras dirigir a la Roma el año pasado después de pasar por clubes de alto perfil como Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Inter de Milán.

Lo acusaron de racismo | AP

Mourinho fue multado y suspendido a principios de la temporada por atacar a los árbitros y la liga. Pero sus comentarios sobre los árbitros turcos y el banquillo del Galatasaray tras el partido del lunes provocaron más críticas.

En un comunicado, Galatasaray afirmó que Mourinho había “emitido de manera persistente declaraciones despectivas dirigidas hacia el pueblo turco. Hoy, su discurso ha escalado. Por la presente, declaramos formalmente nuestra intención de iniciar acciones penales relacionadas con las declaraciones racistas hechas por José Mourinho, y en consecuencia, presentaremos quejas oficiales a la UEFA y a la FIFA.”

Ya fue multado | AP

En la entrevista posterior al partido, Mourinho dio la bienvenida a la decisión de traer a un árbitro extranjero para el juego y también elogió al esloveno Slavko Vincic por una “actuación de primer nivel".

Al preguntarle sobre una decisión arbitral al inicio del partido, aseguró que un árbitro turco habría sacado una tarjeta amarilla "después de ver una gran caída y un banquillo saltando como monos"..

Ha llevado al Fenerbahçe a un enfrentamiento de octavos de final de la Liga de Europa contra Rangers el próximo mes.

📌 Club Statement from Galatasaray SK



Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT

— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 24, 2025