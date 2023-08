Agente de Mané arremete contra Bayern Munich: 'Su sueldo molestaba a los alemanes'

Sadio Mané salió del Bayern Munich tras solo haber jugado una temporada en la Bundesliga, en donde nunca pudo consolidarse en el equipo y tuvo muchos problemas con directivos y compañeros.

Ante esta situación, Bacary Cissé, agente del futbolista senegalés, aseguró que la venta de Mané al Al-Nassr de Arabia Saudita no se debió a un tema futbolístico.

Durante una entrevista en After Foot RMC, Cissé explicó que dentro del club existían molestias por el sueldo del jugador, ya que "los alemanes no entendían que un africano fuera el mejor pagado".

Además, señaló que los bávaros fueron "malagradecidos" y afirmó que Mané no tiene nada que demostrarle al conjunto teutón.

“Vender a Mané no fue una decisión futbolística. Su sueldo molestaba a los alemanes, no entendían que un africano llegara al club y se convirtiera en el mejor pagado, así que querían deshacerse de él. No tiene nada qué demostrar a los alemanes; no se convirtió en lo que es gracias al Bayern, sino gracias al Liverpool. En el Bayern fueron unos malagradecidos”, indicó.

