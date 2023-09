Al-Khelaifi, reelegido como presidente de la ECA y se lanza contra Real Madrid y Barcelona

En un congreso celebrado en Berlín, Nasser Al Khelaifi, presidente del París Saint-Germain (PSG), fue reelegido como el máximo mandatario de la Asociación Europea de Clubes de Futbol (ECA).

El camino hacia la presidencia de la ECA comenzó cuando Al Khelaifi se destacó al oponerse firmemente a la controvertida Superliga europea. El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, reconoció su compromiso en la lucha contra esta propuesta y lo incorporó a su círculo de confianza.

Al Khelaifi se convirtió en un pilar fundamental en la UEFA, ejemplificando la lucha contra lo que consideran el mayor enemigo del futbol europeo: la Superliga.

Tras su reelección como presidente de la ECA, Al Khelaifi no pudo evitar hacer referencia a la Superliga: "Yo la llamo la 'No Superliga'. Nadie quiere estar. No nos importa lo que hagan. Están fuera de la ECA. Antes eran tres equipos y ahora son dos".

Además de la reelección de Al Khelaifi, otra noticia relevante es la incorporación de Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, al Comité Ejecutivo de la ECA. Este nombramiento subraya la diversidad de perspectivas y voces dentro de la organización.

Desde que Al Khelaifi asumió la presidencia de la ECA, se ha logrado un entendimiento sólido con la UEFA, como lo demuestra el acuerdo reciente firmado entre ambas entidades hasta 2030. Este acuerdo se presenta como una garantía para el futuro de la pirámide del futbol europeo. Es importante destacar que en la ECA actualmente no forman parte ni el Barcelona ni el Real Madrid.

