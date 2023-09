Lionel Scaloni sobre Messi: "Más allá del país donde esté, él necesita jugar y sentirse feliz"

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, se refirió a la situación de Lionel Messi, el capitán del equipo, y su desempeño en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Scaloni destacó el buen momento que vive Messi en el Inter Miami y cómo se ha adaptado a su nuevo club en Estados Unidos.

"Hablé ayer un rato y se puso a disposición, entrenó como siempre. Está bien, lo veo como lo ven todos, contento, feliz. Encontró un lugar donde lo quieren y siempre digo que es feliz adentro de una cancha de fútbol. Más allá del país o la ciudad donde esté, él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz", comentó el entrenador con conferencia de prensa.

Participación de Messi en las Eliminatorias

Con respecto a la participación de Messi en los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni fue claro. "Se lo ve bien. A partir de ahí, la disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo", afirmó.

Además, aseguró que Messi será parte de la alineación titular siempre que esté en condiciones, descartando la posibilidad de darle descanso.

"Siempre jugará, si no tiene nada jugará todo lo que pueda jugar, es así, no tenemos otra intención. Para nosotros que esté en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo si no tiene nada y se ve bien", señaló.

Argentina jugará ante Ecuador este jueves en el Monumental (Buenos Aires) y el próximo martes con Bolivia en el Estadio Hernando Siles (La Paz).

