Alejandro Irarragorri sobre compra del Sporting: 'Aquí no venimos a mexicanizar'

Grupo Orlegi se hizo con el Sporting de Gijón de la Segunda División de España y Alejandro Irarragorri dio sus primeras palabras tras la compra, en donde aseguró que no nacionalizará al cuadro español.

"Nuestro modelo de gestión tiene un área de inteligencia deportiva bastante amplia donde hemos analizado muchas posibilidades, pero la verdad es que la nacionalidad, si es mexicano o no es mexicano, no es el tema, aquí no venimos a nacionalizar, lo que vemos es un modelo de gestión que hemos trabajado con gente de muchas nacionalidades", mencionó en conferencia de prensa.

El Real Sporting de Gijón se encuentra en la Segunda División Española desde 2017 e Irarragorri aseguró que espera que el club pueda competir en otra situación pronto.

"Con un espíritu generado a través de la gloria y el sufrimiento que aquí se ha vivido, con una solera que estas dos cosas generan, una comunidad empresarial para que el club pueda competir en situaciones distintas del último tiempo", mencionó Alejandro Irarragorri.

