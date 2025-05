Alphonso Davies rompe el silencio tras dura lesión: “Es triste, muy triste”

Alphonso Davies se sinceró tras la dura lesión que sufrió en una de sus rodillas durante un partido con la Selección de Canadá en marzo de 2025 que lo ha marginado de cualquier participación en la cancha en lo que resta del año.

El candiense habló en su canal de YouTube y no pudo ocultar su tristeza y por lo que ha tenido que pasar: “Tengo toda la rodilla jodida. Fue un poco shock cuando me lo dijeron. Me puse triste. Quise llorar. No voy a mentir. Contuve las lágrimas. Es triste, muy triste. Una lástima…”.

Davies aseguró que dependiendo de la evolución de su recuperación su regreso estaría a partir de 2026: “Si tengo suerte la próxima vez que pise un césped para jugar un partido será en enero, pero depende de lo rápido que pueda recuperarme”.

Mentalmente está agotado

Alphonso Davies puntualizó que más allá del dolor físico, psicológicamente le ha repercutido: “Físicamente duele, pero mentalmente es agotador. Intento mantener una energía positiva”.

Momentos duros

El lateral canadiense recordó y compartió cómo vivió esa noche tras la lesión: “Fue una noche dura. Tuve un colapso mental. No sé qué me pasó. Acabé de ducharme y me derrumbé”.

“Me rompí. Empecé a llorar y entré en pánico…Apenas pude dormir anoche encontrando una posición cómoda para que mi pierna descanse”, resaltó el jugador.

