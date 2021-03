Álvaro Morata: 'Claro que voy a ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid'

El español Álvaro Morata, protagonista del triunfo de la Juventus contra la Lazio (3-1), no dudó en contestar con un "claro que voy a ver el derbi" Atlético Madrid-Real Madrid, al ser preguntado sobre sus planes para la tarde de este domingo.

"Claro que voy a ver el derbi. Si me dejan en casa lo veré por televisión y si no lo veré con el móvil", aseguró Morata, doble ex de Madrid y Atlético, a la televisión italiana "DAZN" al acabar el duelo de la Juventus.

El delantero español fue decisivo para que la Juve remontara a la Lazio y consideró este triunfo como un mensaje de su equipo, actualmente tercero a siete puntos del liderato, va a luchar hasta el final por el título.

"Todos esperan que caigamos y hoy era un partido importantísimo para decir que nosotros estamos allí. Mientras haya puntos nosotros lucharemos", afirmó.

Morata está siendo decisivo para la Juventus y está recuperando su mejor forma tras vivir tres semanas complicadas por una serie de problemas físicos y de salud.

"Pasé tres semanas difíciles, parecía que tenía poca fuerza en los entrenamientos, un período duro. No dejé de luchar, ahora me estoy recuperando, estoy mejor y espero seguir creciendo", dijo.

La asistencia ofrecida a Adrien Rabiot fue la octava de su temporada y nunca había lucido estos números, algo que, opinó, se debe al hecho de que juegue con el portugués Cristiano Ronaldo, un "robot" y una máquina de hacer goles.

"Cuando juegas con el mejor delantero de la historia del fútbol (Cristiano) debes pensar en darle balones antes que en marcar. Cuando él no estaba uno pensaba más en rematar, pero él es un robot, hay que darle el balón porque marca siempre", aseguró.

"Estoy feliz por dar asistencias. Es una buena sensación (para los compañeros que marcan), a mí me gusta marcar y sé qué se siente", agregó.

