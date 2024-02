Ancelotti lanzó contundente mensaje sobre el futuro de Toni Kroos en Real Madrid

Previo al compromiso del Real Madrid ante el Sevilla por la Jornada 29 de La Liga, y luego de que se revelará que Toni Kroos regresará a la selección de Alemania, el entrenador de los Merengues, Carlo Ancelotti, lanzó contundente mensaje sobre el futuro del teutón en la 'Casa Blanca'.

En conferencia con los medios, el timonel recalcó cuál es el rumbo que están tomando las opciones del jugador.

"Creo que Toni es una persona muy responsable, tiene una idea muy clara de lo que va a ser su futuro y quiere parar el día que su nivel haya bajado. Hasta que él no lo vea, creo que va a seguir.

"Me contó que vuelve al equipo nacional y no le va a afectar absolutamente a su rendimiento porque todo el mundo en este momento está focalizado en esta temporada. El futuro nadie lo puede saber, pero la decisión que ha tomado no le va a afectar a su rendimiento muy alto que tiene con el Real Madrid", explicó el timonel.

