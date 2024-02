Javier Aguirre reveló la insólita historia de cuando fue suspendido 12 partidos

Pasan los años, pero la pasión no se acaba. El entrenador mexicano, Javier Aguirre, volvió a hacerse viral tras revelar la historia de cuando fue suspendido por 12 partidos cuando no era más que un niño.

Previo al juego ante Alavés el Vasco Aguirre aseguró estar igual de apasionado por el deporte que como lo estaba cuando era futbolista profesional. De acuerdo con el mexicano ha mantenido la misma esencia por los últimos 50 años.

“Internamente se mantiene porque es lo que te da la esencia, el futbol, la vida, sigue siendo un deporte que me apasiona. Por cosas del destino, a los dos años de esta escena que acabas de decir, con 17 años firmé mi primer contrato profesional. Hace 48 años. No he perdido la esencia, ese barrio”, comentó en conferencia de prensa

Fiel a su esencia, el entrenador terminó la conferencia con una anécdota que se volvió viral recordando la pasión que tenía cuando era un niño de 12 años. De acuerdo con el entrenador de Mallorca, fue suspendido 12 partidos por lanzar piedras a un árbitro.

“Con 12 años sabes qué hice, esto ‘off the record’… me expulsa el árbitro, algo he de haber hecho muy mal, me salgo y sigo insultando al árbitro. Me echan del recinto deportivo y desde afuera le tiraba piedras al árbitro. Me castigaron 12 partidos”, reveló entre risas el estratega.

Cruzarse con el Javier Aguirre de 12 años debía ser un deporte de riesgo. La anécdota del mexicano que le supuso una sanción de ¡! pic.twitter.com/jr5tWT5rhe — FutbolMallorca (@FutbolMallorca) February 23, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA ANUNCIA FECHA Y HORA DEL SORTEO DE FUTBOL EN JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024