Ancelotti sobre Modric, Kroos y Casemiro: 'Para mí siguen siendo los mejores del mundo'

La goleada que el Real Madrid ejecutó ante el Granada fue en gran parte responsabilidad del mediocampo. Luka Modrić, Toni Kroos y Casemiro orquestaron las jugadas que terminaron en anotaciones al aportar con asistencias, y este rendimiento fue halagado por el técnico Carlo Ancelotti.

El estratega italiano aplaudió el trabajo que sus mediocampistas hicieron especialmente durante este encuentro, incluso se dijo sorprendido por el entendimiento que demuestran en la cancha, mismo que no se planea sino que surge de manera natural entre este tridente que además hace cosas que no les solicita.

"El nivel de los tres es muy alto, siguen siendo para mí los mejores medios del mundo. Está dinámica de los tres me sorprende, porque hacen cosas que yo no les pido, sino que les salen de forma natural. Han estado en el pasado, siguen en el presente y ya veremos el futuro dentro de diez años", declaró en conferencia.

Y aunque destacó la calidad y dinamismo que mostraron sus dirigidos, también señaló algunos puntos a corregir que percibió, como la decaída que tuvieron en la intensidad, particularmente en la parte complementaria, en la que consideró no fueron tan efectivos en comparación con la primera mitad.

"Lo que más me ha gustado ha sido la calidad del juego, la salida del balón desde atrás, batiendo líneas. Lo que menos me ha gustado es que después del segundo gol hemos bajado intensidad y ritmo y no hemos sido tan efectivos como debíamos. Puede ser que haya cambios en los próximos partidos, confío en los que juegan menos", manifestó.

