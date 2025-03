Ancelotti tiene fecha de juicio por presunta defraudación a Hacienda

Carlo Ancelotti está envuelto en la polémica, y es que la Audiencia Provincial de Madrid ha puesto fecha para el juicio para el DT del Real Madrid por un supuesta defraudación a Hacienda de poco más de un millón de euros.

Será este miércoles 2 de abril cuando el entrenador sea juzgado por la deuda tributaria que tuvo que ser cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo, recargo de apremio y otros intereses además de la referida pena de multas.

Ancelotti l CRÉDITO X:MrAncelotti

La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión por haber defraudado al erario público la cual constan en 2014 y 2015 durante su primera etapa como entrenador de los Merengues.

Respuesta de Ancelotti

Carlo Ancelotti conoce la fecha del juicio y tras ello aseguró que está confiado y sin preocupación alguna sobre el presunto fraude: “Tengo que ir a declarar la próxima semana. Este no es el sitio para debatir esto, pero es una apelación de la fiscalía, porque ya hubo un primer juicio que he ganado”.

“Ahora es la apelación pero confío ciegamente en la ley y la justicia. No estoy preocupado pero si me dicen que he defraudado, me molesta. Confío en la ley y voy a declarar con ilusión”, resaltó ante los medios.

Ancelotti a juicio l CRÉDITO X:MrAncelotti

Comparecencia horas después de Semifinal de Copa del Rey

Ancelotti tendrá que comparecer tan solo horas después de que el Real Madrid reciba a la Real Sociedad de san Sebastián en el Santiago Bernabéu dentro del juego de Vuelta de Semifinales donde tiene ventaja de 1-0.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MURIÓ EL EMPRESARIO MEXICANO OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA, A LOS 89 AÑOS DE EDAD