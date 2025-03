Carlo Ancelotti: “O corres o marcas la diferencia, en un punto medio no puedes estar”

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. El Real Madrid tiene una cita con la historia en su competición favorita, un enfrentamiento más ante su máximo rival dentro de Madrid, el Atlético. merengues y colchoneros se verán las caras en la Copa de Campeones, donde no solo está un partido en juego, sino el orgullo de toda una ciudad.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti, habló sobre los problemas que afronta la institución; mencionó que será un partido complicado, disputado y bastante parejo.

"Será una eliminatoria igualada y se decidirá en el partido de vuelta. El partido será igualado y competido, no podemos pensar en sacar una buena ventaja mañana", exclamó el entrenador italiano.

De igual forma, Ancelotti habló sobre los jugadores que hay en los equipos; dividiéndolos en solo dos tipos: “Para aclarar un poco, hay dos tipos de jugadores: los que corren y los que marcan la diferencia; no puedes estar en un punto medio”, finalizó el estratega.

Lesiones en Madrid

Al igual que Vinicius, el estratega de 65 años, habló sobre las lesiones que ha sufrido el equipo esta campaña, todo por la carga de partidos.

"Hemos tenido lesiones muy graves, esto afecta en una temporada pero en este sentido ha salido un jugador muy bueno desde la cantera y que nos está ayudando mucho”, comentó el entrenador.

