Ancelotti: 'Yo siempre quería ganar la Champions, es la más importante del futbol'

Lo tiene claro. Tras la reciente polémica que desató Xavi Hernández sobre qué es más importante, si ganar la Champions League o LaLiga de España, Carlo Ancelotti, actual campeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid, quitó las dudas y señaló que La Orejona es más especial.

“Yo quería ganar siempre la Champions. LaLiga es muy importante, pero la Champions es la más importante del futbol y ganarla significa mucho. Son dos competiciones distintas, claro. Porque una tiene 38 partidos y otra muchos menos.

“En la Champions influyen los pequeños detalles y eso no es suerte o mala suerte. Hablar de suerte es ocultar muchas cosas; es como si yo digo que ante Osasuna tuvimos mala suerte porque fallamos un penalti, sería ocultar que estuvimos mal en recuperación o que Osasuna jugó muy bien. Los pequeños detalles son también una mentalidad colectiva. Y añado que el Madrid es el que más cuida estos detalles en su historia”.

Asimismo, señaló que “a veces los pequeños detalles sorprenden a muchos”, por eso a “nosotros también”, hablando de las críticas que se hacen sobre las victorias del Madrid en la Liga de Campeones.

Por último, Carlo Ancelotti respondió a las declaraciones de Xavi: “Yo no puedo opinar de esto. Cada uno tiene su opinión. Para mí jugar al futbol es muchas cosas, no solo pasarse la pelota. No tienes éxito si solo haces bien una cosa, sobre todo en la Champions. Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor”.

