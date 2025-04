Anderlecht y César ‘Chino’ Huerta vuelven a caer en la Belgian Pro League

En su visita al Union Saint-Gilloise, Anderlecht, donde milita César 'Chino' Huerta, perdió 2-0, en duelo correspondiente a la Ronda de Championship de la Jupiler Pro League. Además de alejarse del título con este nuevo descalabro, también se complica matemáticamente en sus aspiraciones a jugar la próxima UEFA Champions League.

En tres partidos de estos playoffs, Anderlecht no ha podido sumar puntos y ya acumula tres derrotas seguidas. Aunque se encuentran en 4ta posición con 26 puntos, están 10 unidades por debajo del Club Brugge, equipo que se encuentra en la tercera posición. Por lo tanto, de mantenerse en dicho puesto, clasificaría a la ronda previa de la Conference League 2025-26.

Anderlecht cayó en casa este sábado y se aleja del título | X: @rscanderlecht

Así fue la derrota de Anderlecht

Ya en el partido, ninguno de los dos equipos tenía un dominio durante el primer tiempo. Sin embargo, justo antes del descanso, el equipo local tomó ventaja. Al 45’, tras un pase raso desde la banda derecha, Promise David recibió al borde del área chica rival y luego de su recepción dirigida, remató de forma cruzada para poner el 1-0 en la pizarra a favor del Union Saint-Gilloise.

Para la segunda mitad, el director técnico del Anderlecht modificó con los ingresos de Theo Leoni y Ludwig Augustinsson, pero no fueron suficientes para generar alguna jugada clara de gol. Y cuando el partido parecía que tomaba un rumbo a favor de los locales, la contundencia en el área rival terminó por sellar la victoria.

Saint-Gilloise fue más contundente que el rival | X: @UnionStGilloise

En el minuto 82, Alessio Castro-Montes mandó un gran pase raso al ‘corazón’ del área, el cual ya esperaba Anouar Ait El Hadj, quien remató de zurda. Así venció a Colin Coosemans, puso el 2-0 en el marcador, aseguró el triunfo y puso a su equipo en la pelea por el título. Con esta victoria, Union Saint-Gilloise está a solo tres puntos del líder, Genk.

Así le fue a Chino Huerta en la derrota de Anderlecht

En cuanto a la actividad de César Huerta, en esta ocasión no pudo meter gol, ni ser un referente en el ataque. El mexicano fue titular y jugó los 90 minutos, en los que no registró remates, completó apenas 15 pases de 21 intentos, no tuvo ningún regate y perdió 17 posesiones de balón.

Con esta derrota, Anderlecht complica su clasificación a Champions League | X: @rscanderlecht