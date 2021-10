André Cury declaró que Vinicius Jr. le va al Barça: 'Es culé, pero culé, ha llorado por el club'

Donde manda el corazón no manda la razón. Luego del buen desempeño de Vinicius Jr. durante la última edición del Clásico español donde Real Madrid doblegó al Barcelona, fue revelado que el astro brasileño ha llorado por los Blaugranas por ser el equipo de sus 'amores'.

Durante una entrevista con Què T'hi Jugues, André Cury, exvisor del Barça detalló el cariño que tiene el 'Killer' Merengue por los culés.

"Vinicius es culé. Pero culé, culé. Puedo decir que lloró con la remontada del Barça 6-1 contra PSG.

"Vinicius estaba fichado por el Barça. Los dos agentes del jugador eran muy amigos míos. Este tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos"; explicó sobre el por qué no llegó el brasileño al Barcelona.

