Anulan gol a Stephano Carrillo en empate sin goles de Feyenoord

Cinco minutos necesitó Stephano Carrillo para mover las redes y darle la ventaja a Feyenoord en un complicado partido ante NEC. Sin embargo, para mala fortuna del mexicano, la acción no contó por fuera de lugar.

Igor Paixao fue quien mandó el centro para el tanto del exjugador de Santos. Sin embargo, en una acción apretada, el brasileño quedó adelantado y por ello el gol no subió al marcador y el juego terminó con un empate sin goles.

Carrillo ingresó como revulsivo

El joven jugador mexicano sigue escribiendo poco a poco su historia en el futbol neerlandés y este sábado nuevamete ingresó desde el banquillo para los últimos minutos de juego.

Carrillo tomó el lugar de Julian Carranza al minuto 72 y de inmediato marcó la diferencia. Tras un pase largo de Oussama Targhalline, Dávid Hancko no pudo controlar el esférico, que llegó a los pies de Paixao.

El brasileño mandó un centro raso para el arribo de Carrillo, que a pesar de que se resbaló, logró conectar para poner el 1-0 al minuto 77. No obstante, de inmediato el asistente levantó la bandera y detuvo el festejo del mexicano.

Fuera de lugar polémico le da el empate a NEC

Los jugadores de Feyenoord de inmediato reclamaron la decisión del asistente y aunque la jugada se revisó en el VAR, se mantuvo la decisión de fuera de lugar. No por ello fue menos polémica, pues al momento del toque de Targhalline, ni Hancko ni Paixao están adelantados.

Fue cuando eslovaco no controló que el brasileño se salió de la línea. Sin embargo, en la repetición no hay una toma clara de un toque adicional por parte del defensa, que de no haber intervenido, habría dejado solo por completo a Paixao y la jugada sí hubiera contado.

