Arda Güler comanda triunfo de Turquía sobre Estados Unidos

Choque de ‘Estrellas’ se dio en el East Hartford entre Estados Unidos (Las Barras y las Estrellas) ante Turquía (Las Estrellas y la Media Luna), que terminó con victoria para los europeos.

Los comandados por Mauricio Pochettino harían valer su casa y apenas en los primeros segundo de juego llegaría Jack McGlynn para marcar un gol de vestidor; sin embargo, Turquía reaccionaría.

Amistoso l CRÉDITO:AP

Estados Unidos quiso manejar el partido con la ventaja; sin embargo, abusaron en el 23 cuando intentaban salir jugando desde el fondo y una desatención de la defensa terminó estrellando el balón en Güler que de rebote se metería en el arco para empatar el encuentro.

Kerem Aktürkoğlu tres minutos después haría el segundo y con ello la voltereta al marcador que terminó por consolidarse en la primera parte.

Gol del '10' de Turquía l CRÉDITO:AP

Crisis de Pochettino

Para la segunda parte el marcador ya no se movería. Mauricio Pochettino y sus dirigidos siguen en crisis luego de su participación en la Final Four de la Nations League donde no pudieron ganar un solo partido.

Próximo partido

La gira de Turquía por la unión americana continua con miras al Mundial 2026, el conjunto liderado por su estrella Arda Güler se medirá el próximo martes a la Selección Mexicana. Mientras que Estados Unidos lo hará ante Suiza.

Derrota para USA l CRÉDITO:AP

