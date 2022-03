Argentina: Luka Romero, en la prelista de la Albiceleste para la Eliminatoria Sudamericana

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina presentó su lista preliminar de 44 futbolistas para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que destaca la presencia de Luka Romero.

Romero, quien es hijo de padres argentinos pero nacido en Durango, México, está considerado como una de las opciones para disputar los encuentros de la Albiceleste para enfrentar a Venezuela y Ecuador el próximo 25 y 29 de marzo, respectivamente.

El jugador de la Lazio declinó las invitaciones por parte de la Selección Mexicana y la de España para vestir y sus colores y se decidió por la de Argentina, tierra natal de sus padres.

"Argentina fue la que primero se fijó en mí y me llamó. Me gustó mucho cuando estuve y voy a estar en la selección hasta que no me quiera más", comentó Romero en una entrevista para El Clarín.

