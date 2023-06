Argentina sin Messi vence a Indonesia en su segundo y último juego en Asia

Argentina terminó su gira por Asia con una victoria sobre Indonesia por marcador de 2-0, sin embargo, por desgracia para los adicionados que asistieron al partido, Lionel Messi no jugó el partido. Ahora los jugadores reportaran con sus equipos para prepararse para una nueva temporada.

Lionel Scaloni previamente había confirmado la ausencia no sólo de Messi, sino que también de Ángel Di María y Otamendi: "Messi está descansando, yo he decidido que descanse. Tanto él como Di María y Otamendi necesitaban descansar, ya estaba desde antes pensado. En este caso Leo no está, pero están los demás y espero que la gente lo disfrute", había revelado el entrenador.

A pesar de las bajas importantes, Argentina tuvo un partido relativamente sencillo teniendo jugadas de peligro todo el inicio del partido, hasta que al minuto 38, el cuadro sudamericano se puso al frente 1-0 con gol de Leandro Paredes.

El volante de animó a tirar desde tres cuartos de cancha, sorprendiendo al portero rival y anotando un verdadero golazo para el cuadro albiceleste.

Indonesia tuvo un par de aproximaciones, pero ninguna de peligro, y tan sólo 10 minutos tras empezar el segundo tiempo, Argentina ya había sentenciado el partido con un remate de cabeza de Gabriel Romero.

Al final el marcador terminó 2-0, con lo que Argentina suma su décimo partido sin perder, desde aquel sorpresivo resultado en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita.

