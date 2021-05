Arsenal hablará con el Real Madrid para quedarse con Odegaard

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, confirmó que hablarán con el Real Madrid para tratar de quedarse con Martin Odegaard.

El centrocampista noruego se encuentra cedido en el conjunto de Londres hasta el próximo 30 de junio, sin opción a compra, por lo que el Arsenal tendrá que negociar con el Real Madrid tanto si quiere una extensión de la cesión como incorporarle en propiedad.

El Arsenal ya extendió la cesión de Dani Ceballos, también del Real Madrid, la temporada pasada, una hoja de ruta parecida a la que podría seguir con Odegaard.

"Tenemos una opinión muy clara sobre lo que queremos hacer", dijo Arteta en rueda de prensa.

"No es nuestro jugador. Hablaremos las próximas semanas, sobre todo con respeto, porque es un jugador del Real Madrid. No sé si podremos quedarnos con él. No está en nuestras manos, así que no lo sé", añadió el técnico español.

El Arsenal no se clasificó esta temporada para competición europea por primera vez en 26 años, pese a ganar los últimos cuatro partidos de la campaña.

Odegaard, que llegó en invierno, ha disputado 20 partidos con el Arsenal, en los que ha marcado dos goles y repartidos dos asistencias.

