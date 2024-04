Arsenal vs Bayern Munich ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de Cuartos de Final?

A sacar ventaja. Arsenal recibirá este al gigante de Alemania, Bayern Munich, en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Los dos equipos se verán las caras el Emirates Stadium este martes.

Arsenal no sólo es el local, sino que también llega motivado al partido pues actualmente son líderes de la Premier League y suman siete partidos sin perder en todas las competencias. Ahora buscarán sacar ventaja en busca de regresar a una Semifinal por primera vez desde 2009.

Bayern Munich no llega en su momento, pues por primera vez en once años no podrá ser campeón de la Bundesliga. Ahora los bávaros estarán buscando superar los Cuartos de Final de Champions League por primera vez desde el 2020, por lo que buscarán sacar ventaja en Londres.

Estos dos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones previas en Champions League, nunca en Cuartos. Los Bávaros tienen ventaja de 7 victorias por sólo 3 de los ingleses, además de 3 empates. En eliminaciones directas (todas en Octavos) Bayern ha avanzado las cuatro ocasiones, la última con un global de 10-2 en la temporada 2016-17.

El partido en el Emirates Stadium, se disputará en punto de las 13:00 horas del centro de México y se podrá seguir en exclusiva por streaming en HBO Max.

Arsenal vs Bayern Munich

Fecha: martes 9 abril 2024

Horario: 13:00 horas del centro de México

Estadio: Emirates

Transmisión: HBO Max

