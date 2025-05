Así fue la última y emotiva rueda de prensa de Ancelotti como DT de Real Madrid

Después de más de 700 ruedas de prensa, Carlo Ancelotti, el entrenador mas laureado del Real Madrid, compareció ante los medios de comunicación en su último encuentro con periodistas antes del partido de mañana frente a la Real Sociedad donde se despedirá del Club Blanco.

“Mañana será un día muy emocionante, no me escondo para llorar, lo compartiré con Luka que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa en el Real Madrid, un jugador fantástico y despedirme con él me parece bonito”, explicó Ancelotti visiblemente emocionado.

Tras dos temporadas en el Real Madrid, el técnico italiano aprovechó para explicar cómo vive sus últimas horas en el banquillo madridista: “Son días de emociones, de hablar con los jugadores con los que he tenido buena relación gracias al esfuerzo de cada uno, he agradecido a los cocineros, los que me han hecho la Carbonara todas las veces antes de un partido, quienes me han limpiado la habitación”.

El nuevo seleccionador de la Canarinha explicó que si hay algo que tenía claro que no quería hacer era traicionar al Real Madrid: “Tengo mucha ilusión por tener la oportunidad de no traicionar al Real Madrid con otro club e ir a la Selección que tiene más historia en el fútbol. Me encanta tener la posibilidad de preparar un Mundial con Brasil, son días con muchas emociones”.

Para Xabi Alonso, que será presentado el próximo lunes como nuevo entrenador del Real Madrid también tuvo palabras de cariño: “Siento un orgullo inmenso por haber podido entrenar a este club. Cada uno tendrá su idea de fútbol pero es una suerte entrenar al Real Madrid a Xabi le deseo toda la suerte del mundo, tiene las características para entrenar a este equipo, sólo puedo decirle que lo disfrute”.

También fue cuestionado sobre la noche con la que más disfrutó dirigiendo: “Difícil elegir una noche, una tarde o un partido. Las remontadas han sido algo que todavía no se explican. Creo que me quedo con todos los títulos, las finales que hemos conseguido y las noches de remontadas con PSG, City y Chelsea, son inolvidables”.

En un sentido homenaje, el entrenador fue aplaudido por los periodistas en esta última rueda de prensa y quiso finalizar con unas palabras que dejan ilusionados a los madridistas: “Sí, se puede pensar en el fin de una época dorada y fantástica con una generación. Es un ciclo que se acaba, más no es que el club tiene construir una nueva generación. Empieza una nueva era. El madridismo no tiene que preocuparse porque este es un club que siempre tiene que estar al máximo nivel. Se acaba la carrera de Modric y se va Carlo Ancelotti así como se fueron Kroos, Casemiro, Ramos, Cristiano, Benzemá, Casillas pero el Real Madrid sigue siendo el mejor club del Mundo”, finalizó.

