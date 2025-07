Así se jugarán las Semifinales del Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes está cerca de llegar a su fin. El experimento de FIFA fue un rotundo éxito deportivo, tristemente, la conclusión será en una semana. Los cuatro partidos de Cuartos de Final son: Fluminense vs Al-Hilal; Palmeiras vs Chelsea; Paris Saint-Germain vs Bayern Munich; y Real Madrid vs Borussia Dortmund.

Los clasificados al momento

En el primer partido, Fluminense volvió a dar una gran sorpresa dentro del 'Mundialito'. El conjunto carioca derrotó al Al-Hilal, equipo que eliminó al poderoso Manchester City en Octavos de Final.

Por la Final | AP|

El Flu se defendió con uñas y dientes y, también, atacó de manera interesante cuando fue necesario. Martinelli hizo el primero del partido con un tiro impresionante al ángulo; aunque el equipo árabe empató en el segundo tiempo. Sin embargo, un gran gol de Hércules finiquitó la obra.

Por su parte, el partido entre Palmeiras y Chelsea será hoy más tarde; mientras que los otros dos juegos serán el día de mañana. Los partidos de Semifinales serán el 8 y 9 de julio, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Por la Final | AP|

Así se jugarán las Semifinales

Fluminense vs Ganador Palmeiras vs Chelsea

Ganador PSG vs Bayern Munich vs Ganador vs Real Madrid vs Borussia Dortmund

Regístrate en DAZN y ve todos los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA gratis: https://prf.hn/click/camref:1011l5brT2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MILLONADA! FLORENTINO PÉREZ PROMETE UNA GRAN CANTIDAD DE DINERO AL REAL MADRID POR GANAR EL MUNDIAL DE CLUBES