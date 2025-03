Así va la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en Asia

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las confederaciones alrededor del mundo, preparan sus Eliminatorias para definir a las Selecciones que las representarán.

Con el aumento a 48 Selecciones Nacionales para el Mundial, varias confederaciones -por no decir todas- sufrieron un cambio de cara a la Copa del Mundo. La Confederación Asiática de Futbol (AFC), amplió sus cupos, por lo que puede tener un total de nueve Selecciones en el siguiente Mundial a celebrarse en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Jordania | AP|

Formato de la AFC

En la confederación su formato se estipula de la siguiente manera. La AFC tiene cinco rondas de clasificación -en este momento se encuentra en su tercera- que comenzaron en octubre del 2023. En la primera ronda, 20 equipos disputaron una eliminatoria con partidos de ida y vuelta; estos equipos eran los últimos clasificados en el Ranking FIFA.

Los 10 ganadores de esos enfrentamientos, clasificaron junto con las otras 26 selecciones restantes a la segunda ronda. Divididos en nueve grupos de cuatro integrantes cada uno, los clasificados a la tercera ronda fueron los dos líderes de cada sector; calificando 18 selecciones

Son | AP|

Para la tercera -y actual ronda en disputa- 18 Selecciones buscan su lugar en la Copa del Mundo. El formato está dividido en tres grupos de seis equipos cada uno, los dos equipos líderes de cada sector, califican al próximo Campeonato Mundial.

En la cuarta ronda, los terceros y cuartos de la ronda anterior, se dividirán en dos grupos de tres Selecciones cada uno. Los ganadores de cada grupo serán los últimos dos equipos con lugar en la Copa del Mundo.

La quinta y última ronda define al equipo va a jugar la repesca o repechaje. Los segundos lugares de la ronda anterior jugarán un partido único por el boleto al Playoff Mundialista.

Partidos de esta Fecha FIFA

Catar vs RPD de Corea (Grupo A)

Uzbekistán vs República Kirguisa (Grupo A)

RI de Irán vs Emiratos Árabes Unidos (Grupo A)

Jordania vs Palestina (Grupo B)

Irak vs Kuwait (Grupo B)

República de Corea vs Omán (Grupo B)

Arabia Saudí vs RP China (Grupo C)

Japón vs Baréin (Grupo C)

Australia vs Indonesia (Grupo C)

RPD de Corea vs Emiratos Árabes Unidos (Grupo A)

RI de Irán vs Uzbekistán (Grupo A)

República Kirguisa vs Catar (Grupo A)

República de Corea vs Jordania (Grupo B)

Kuwait vs Omán (Grupo B)

Palestina vs Irak (Grupo B)

Japón vs Arabia Saudí (Grupo C)

RP China vs Australia (Grupo C)

Indonesia vs Baréin (Grupo C)

Tabla del torneo

GRUPO A PTS PJ Irán 16 6 Uzbekistán 13 6 Emiratos Árabes Unidos 10 6 Catar 7 6 Kirguistán 3 6 Corea del Norte 2 6 GRUPO B Corea del Sur 14 6 Irak 11 6 Jordania 9 6 Omán 6 6 Kuwait 4 6 Palestina 3 6 GRUPO C Japón 16 6 Australia 7 6 Indonesia 6 6 Arabia Saudita 6 6 Baréin 6 6 China 6 6

