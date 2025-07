Así vio la prensa Mundial la eliminación del Manchester City por Al-Hilal en el Mundial de Clubes

Manchester City fue sorpresivamente eliminado por el Al-Hilal en los Octavos de Final del Mundial de Clubes y la prensa internacional no dudó en hacer eco sobre la derrota de los dirigidos por Pep Guardiola en Estados Unidos.

Los principales medios consideraron que es un fracaso, incluso con severas críticas hacia Guardiola por haber prescindido de su mejor hombre como lo es Erling Haaland.

Diario AS (España)

El Diario AS, consideró como una gran sorpresa y no dudó en titular la derrota de los ingleses como: “Descalabro Mundial” y cuestionando al estratega español su decisión de iniciar sin Haaland: “Revienta la hegemonía teórica de Europa sobre el resto. Uno de sus grandes cayó ante la cenicienta que no lo es tanto. Un descalabro Mundial. Uno más del City en esta temporada para olvidar”.

Mundo Deportivo (España)

Mundo Deportivo resaltó la derrota del Manchester City, sin embargo, puntualizó en que los milagros existen y dejó pasar la crítica para los ‘Citizens’: “Con el segundo tiempo extra, el hambre del conjunto árabe sólo aumentó…y decretar que los milagros existen al eliminar a uno de los grandes favoritos de la competencia”.

MARCA (España)

Diario Marca en España también resaltaron el fracaso e hicieron el señalamiento que era el torneo para apagar las críticas hacia Guardiola: “Ni siquiera el Mundial de Clubes ha servido de válvula de escape al renovado Manchester City”.

DAILY MAIL (Inglaterra)

En Inglaterra fueron contundentes y no fueron complacientes con el Manchester City y así lo expresó: “El City es avergonzado por el Al-Hilal árabe y eso nadie lo veía venir. Se supone que el City debería estar de regreso. Claramente no. Fue una experiencia verdaderamente humillante para ellos”.

The Athletic

The Athletic simplemente se dedicó a plasmar lo sucedido en la cancha destacando un partido espectacular: “El equipo saudí se impuso en un emocionante partido de siete goles en Orlando gracias al gol de la victoria de Marcos Leonardo en el minuto 112”.

