Athletic Bilbao vs Mallorca EN VIVO Copa del Rey Final

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la Copa del Rey conocerá a su nuevo monarca este sábado, donde Athletic Bilbao se medirá al Mallorca, equipo que es dirigido por el mexicano Javier 'Vasco' Aguirre, quien dio la sorpresa en meter su equipo en el partido decisivo del torneo.

Mallorca, después de 20 años, regresa a una Final de la Copa del Rey, y a pesar de no ser favorito a llevarse el título, la gente mallorquista está emocionada por ver a su club en este duelo de máxima importancia, donde seguramente dará buena batalla como ya lo hizo en las fases previas, donde eliminó a la Real Sociedad, al Girona, a Tenerife, a Egüés, a Burgos, y a Boiro en las fases previas.

Bilbao, por su parte, eliminó previamente al Atlético de Madrid, al Barcelona, al Alavés y al Eibar en las fases previas, y quiere darle una alegría a su afición y una Copa del Rey no suena mal para el conjunto vasco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿REGRESA AL BANQUILLO? DAVID FAITELSON SEÑALA QUE HUGO SÁNCHEZ PUEDE DIRIGIR EN LA MLS