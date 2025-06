Atlético de Madrid y España arremeten contra el arbitraje de César Ramos en el Mundial de Clubes tras eliminación

Atlético de Madrid venció al Botafogo en la última jornada del Grupo B; sin embargo no fue suficiente para avanzar a la instancia de los Octavos de Final debido a la diferencia de goles tras haber conseguido seis unidades.

La tempranera eliminación de los Colchoneros en el Mundial de Clubes no pasó desapercibida y no dudaron de culpar al arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, el cual -desde su punto de vista- perjudicó al equipo, incluso haciendo eco desde España con el mismo tema.

Atlético de Madrid y Botafogo l AP

Reacciones del Atleti

Diego Pablo Simeone no se fue contento del partido y tras el encuentro, el entrenador argentino fue contundente al señalar el arbitraje del mexicano, que según el Cholo, jugó en su contra.

“Hoy revisó una jugada anterior para no cobrar un penalti…más de lo mismo. Terminó condenándonos el partido ante el París Saint-Germain, donde toda la decisión nos desfavoreció”.

Giuliano Simeone también criticó la participación del arbitraje y aseguró que no había visto algo similar con el silbante y sus decisiones: “Nunca vi algo igual, la verdad. Yo creo que fueron los dos penales. No lo vi de nuevo, capaz me equivoco, tendría que verlo de nuevo. Creo que nos está favoreciendo en nada las decisiones, en todas las divididas, tenemos que jugar contra eso”.

Eliminados del Mundial de Clubes l AP

Reacción en España

El Diario Marca de España dedicó un posteo en redes sociales mencionando lo siguiente con la foto de Julián Álvarez lamentándose: “EL MENTIROSO. Lo del VAR en este Mundial…vaya penalti a Julián. Ver para creer para un Atlético que no ha tenido suerte con los arbitrajes en este Mundial”.

Eliminación del Atleti l CAPTURA

