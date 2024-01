Balón de Oro: ¿Cómo es la votación y quién es el jurado que elige a los ganadores?

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro entregado por la revista France Football, con un total de 8 reconocimientos. Sin embargo, este fin de semana trascendió que su séptimo galardón, recibido en 2021, se debió a presiones externar por parte del PSG.

Según el medio francés, Le Monde, la directiva parisina comandada por Nasser Al-Khlaïfi hizo todo tipo de obsequios y regaló viajes con todos los gastos cubiertos a Pascal Ferré, exeditor general de France Football, y quien dejó su cargo hace un año para unirse al departamento de comunicación del PSG.

La estrecha relación entre ambas partes y la reciente acusación se suman a la polémica existente del premio en 2021, cuando en su discurso de agradecimiento Messi elogió a Robert Lewandowski. El argentino señaló que el polaco merecía el premio un año antes, cuando la entrega se suspendió por la pandemia, pero el delantero consideró que sus palabras no fueron sinceras ya que no votó por él en los premios The Best de la FIFA de ese año.

¿Cómo es el proceso de votación del Balón de Oro?

Pero más allá de especulaciones y señalamientos, vale la pena recordar cómo se elige a los ganadores del galardón entregado por la revista francesa. A diferencia de los premios The Best de la FIFA, en los que vota la prensa, los entrenadores y capitanes de selecciones nacionales y la afición, en este caso solo los periodistas especializados participan en la elección.

En total, son 180 periodistas de todo el mundo los encargados de realizar la votación. Primero, los comunicadores de L'Equipe y France Football eligen a 30 nominados en el caso de la rama varonil, y 20 para la femenil, además de diez candidatos a los Trofeos Yashin (mejor portero) y Kopa (mejor jugador Sub21).

En teoría, France Football pide a los votantes elegir al mejor basado en su desempeño individual, dejando los logros colectivos como segundo criterio. El tercer y último factor a tomar en cuenta es el sentido de juego limpio, dentro y fuera de la cancha, de los futbolistas. Al final la elección depende de la subjetividad de cada periodista que vota.

Desde 2022, el premio se entregó al mejor de la temporada, no del año natural. Es decir, que en 2021 Messi recibió el premio con apenas tres meses en PSG y después de haber ganado una Copa del Rey con Barcelona en la primera mitad del año y la Copa América con la Selección de Argentina en verano.

