Alphonso Davies: "Bartomeu no me quiso en el Barca porque soy canadiense"

Antes de llegar al Bayern Münich, Alphonso Davies pudo ser fichado por el Barcelona en 2019, año en que jugaba en el Vancouver Whitecaps de la MLS. Sin embargo, un directivo culé lo rechazó por su nacionalidad.

Josep Maria Bartomeu, presidente del club en ese momento, se negó a fichar al lateral izquierdo por ser de Canadá.

"Barcelona se me acercó, pero el presidente dijo que no me querían porque soy canadiense", declaró Davies en el podcast Say Less.

Ante esto, el lateral de 22 años confesó que se sintió lastimado. "No voy a mentir, eso hirió un poco mis sentimientos. Lo de que era canadiense se iba diciendo en la prensa, no sé si lo dijo él realmente pero se decía", comentó Davies.

En la actualidad, Alphonso podría encajar en el equipo, pues luego de la salida de Jordi Alba, el Barcelona estaría en busca de un lateral izquierdo para competir con Baldé.

