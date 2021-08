Barcelona: Bartomeu envió carta a Laporta en donde se defiende de acusaciones

Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, envió una carta al actual presidente del club, en la que refuta las acusaciones de Joan Laporta sobre la anterior Junta Directiva. La misiva fue revelada por el medio 'EFE'.

"Después de tus últimas declaraciones y las de algunos miembros de tu Junta Directiva, me veo en la obligación de dirigirme a ti con el fin de puntualizar determinadas manifestaciones, aclarar responsabilidades y reclamarte, como presidente, acciones inmediatas contra situaciones que están afectando gravemente, por equívocas y manipuladas, no sólo a la imagen del Club, sino también la de la Junta Directiva que tuve el honor de presidir durante casi siete años", escribió Bartomeu.

La carta pretende exponer que Laporta recibió las cuentas claras por parte de la Junta Directiva pasada y pide se difunda la información correcta junto con auditorías para limpiar los nombres de los que estuvieron encargados, ya que el actual presidente los ha tachado de haber llevado un régimen delicitivo.

Estas son las conclusiones en las que se resume la amplia misiva de 10 puntos:

"- La Asamblea General de Socios Compromisarios del pasado 20 de junio, con tu petición de voto favorable, aprobó las cuentas de la temporada 2019-20 con unos beneficios del nuestro mandato (2010-2020) de 96 millones (193 millones sin covid-19) y un patrimonio neto positivo de 35 millones.

"- Siempre trabajamos conscientes y cumpliendo el ratio salarial de la Liga y el límite del Fair Play financiero de la UEFA para poder seguir siendo competitivos frente de la Premier League y los Clubes-Estados, contra los que estamos claramente en desventaja.

"- Como consecuencia directa de nuestro cese, provocado por la intransigencia del Procicat, no pudimos aplicar las medidas económicas y financieras (Barça Corporate, reducción masa salarial, posible bonus de la Superliga y / o bonus acuerdo LaLiga-CVC) previstas contra los 375 millones de reducción de ingresos por el impacto de la COVID. medidas que hubiera tenido que aplicar tu nueva Junta.

"- Nuestra Junta, que cesó en el cargo el 27 de octubre de 2020, estatutariamente no es, en ningún caso, responsable de la liquidación económica y financiera del ejercicio 2020-21.

"- Sorprenden las pérdidas anunciadas de 487 millones frente a una reducción de ingresos de 375 millones se deberán explicar con detalle a todos los socios y socias. Espero que no sea como el 2003, cuando intentamos aprovisionar como pérdidas el valor contable de la amortización pendiente de ciertos jugadores. Recuerda que no fue una decisión admitida entonces por la Audiencia Provincial de Barcelona.

"- Sí tenemos, en cambio, plena responsabilidad deportiva como resultado de la planificación de todas las secciones del FC Barcelona, ​​con unos resultados deportivos bastante buenos, especialmente satisfechos de las aportaciones de la cantera.

"- Dejamos aprobado y validado plenamente, por el Ayuntamiento de Barcelona, ​​el Espai Barça.

"En el supuesto de encontrar indicios de actuaciones irregulares que, desde luego no he ordenado ni conocido, me comprometo a ser el primero en adoptar las medidas legales pertinentes para aclararlas, y, si es necesario, castigar estos supuestos ilícitos.

"Mi voluntad al respecto sigue siendo la misma, la de ofrecer a los socios y socias la máxima transparencia", concluyó el ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: MEMPHIS Y ERIC GARCÍA, INSCRITOS EN LALIGA GRACIAS A LA REBAJA SALARIAL DE PIQUÉ