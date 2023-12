Barcelona hace oficial el fichaje de Vitor Roque

Vitor Roque, el joven delantero brasileño de 18 años, se prepara para iniciar su andadura con el FC Barcelona. En un vídeo difundido por el club azulgrana en redes sociales, Roque luce por primera vez la icónica camiseta azulgrana, generando expectación antes de su llegada a Barcelona.

La llegada de Roque está programada para el 27 de diciembre, y se espera que se incorpore a los entrenamientos bajo la dirección de Xavi Hernández el 29 de diciembre. La presentación oficial del jugador tendrá lugar el 3 de enero, justo antes del partido contra la UD Las Palmas. La expectativa crece en torno a la integración del joven goleador brasileño en el equipo azulgrana.

A punto de emprender su viaje a la capital catalana, las redes sociales del conjunto culé compartieron imágenes de Roque vistiendo la camiseta del Barça.

El vídeo, acompañado de la canción "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey, revela un Vitor Roque sonriente besando el escudo del FC Barcelona, una tradición entre los nuevos fichajes.

El brasileño será incorporado como cedido hasta el final de la temporada, con la obligación de generar 'fair play' suficiente para su inscripción con el contrato original al término del curso.

