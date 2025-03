Barcelona hace oficial el traspaso de Vitor Roque hacia Palmeiras

El futbolista brasileño, Vitor Roque llegará a Palmeiras procedente de Barcelona. El conjunto culé así lo informó a través de un comunicado oficial, mismo que compartieron en sus redes sociales.

AP

Roque disputó 16 encuentros con Barcelona, en los que anotó solo dos goles. Fue ante Osasuna y Alavés que el brasileño logró marcar; ambos duelos fueron correspondientes a LaLiga de España.

FC Barcelona and Sociedade Esportiva Palmeiras have reached an agreement for the transfer of Vitor Roque.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2025