Barcelona: Koeman y su agente revelaron que Laporta buscó sustituir al DT

La continuidad de Ronald Koeman con Barcelona estuvo en tela de juicio, así lo revelaron el propio estratega y su agente, Rob Jansen

"Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato. Y que, si no lo encontraba, entonces, Ronald podría continuar en el banquillo", explicó Rob Jansen en el documental Força Koeman.

El estratega neerlanés también dio a conocer detalles de la plática con Joan Laporta, presidente de los blaugranas en junio.

"Nos habíamos llevado siempre bien. Y entonces, el presidente me dice: 'Todavía tengo dudas. Necesitamos más tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos aclarar nada más", comentó Ronald Koeman.

Incluso mencionó que le pidió al presidente del Barcelona que fuera completamente sincero con el exentrenador de la Selección de Países Bajos.

"El presidente es el presidente y está aquí para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con aquella historia. Le dije: 'Arrégalo si no me quieres. Hazlo. Pero no me dejes con esta incertidumbre diciéndome que saldrás a buscar otras opciones", recuerda Koeman.

